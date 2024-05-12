Виставковий проект відомого українського художника Станіслава Жалобнюка «Випромінювання» діє у Тернопільському обласному художньому музеї. У нашому місті його презентували спільно з Одеським національним художнім музеєм.

«Випромінювання» – масштабний проект всеукраїнського рівня, географія якого вже охопила Одесу, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль. На виставці експонується більше 60 робіт, переважна більшість яких створена художником у 2022-2023 роках. В представлених композиціях митець застосовує синтез олійного живопису із колажем, асоціативним текстом та інсталяцією.

Станіслав Жалобнюк народився, живе і працює в Одесі, є відомим живописцем, який приймав участь у всеукраїнських виставках в Івано-Франківську, Хмельницькому, Львові, Харкові, Києві та інших містах. Із широкого загалу сучасних мистців його виокремлює здатність візуалізувати власні думки, переживання, переконання.

– Рушійним фактором для створення проекту стало повномасштабне вторгнення рф в Україну, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Автор добре розуміє загрози, які несе із собою окупаційна армія, відчуває токсичність міфу про «велику російську культуру» та своїм проектом чинить візуально – інформаційний спротив агресії. Проект об’єднав твори із кількох серій: «BLАCK SEA», «Потенційно (не)прийнятний контент», «Випромінювання», «Траса Е-95», «Садочок мого діда Сави, рік 1947» та інші. Напис «Випромінювання» відсилає нас до того факту, що тепловізори, якими оснащена сучасна зброя, реагують на тепло. Скло, під яким розташована робота, створює додатковий екран, що змінює напрям розглядання – тепер не ви дивитеся на пейзаж, а пейзаж дивиться на вас. Це принципова зміна, адже під прицілом опиняється глядач. Живописні полотна із серії «Чорне море» розкривають перед нами ще одну «небезпеку». На картинах зображені води Чорного моря, доступ до яких обмежений попереджувальною сигнальною стрічкою. Митець трактує ці твори, як ще один заклик до обережного поводження біля рідного моря, яке сьогодні стало особливо небезпечним: міни, екологія, особливо після підриву Каховської ГЕС, загроза висадки ворожого десанту. Виставка містить досить чутливий контент в серії «Повітряна тривога». Художник зображає закривавлені людські кінцівки, нагадуючи, що не всі зможуть почути «відбій повітряної тривоги». Ще однією серією, над якою митець працює не перший рік є живописний проект присвячений дорогам, а саме широковідомому міжнародному сполученню «Траса Е-95», яка веде до Стамбулу. Головними героями цих полотен є вантажні автомобілі, які в останні роки стали чи не єдиним джерелом перевезень найнеобхідніших товарів для життя.

Ексклюзивним арт доповненням виставки, за словами Ольги Ваврик, є проект-сповідь автора «Садок мого діда Сави, 1947 р.». Інсталяції, колажі та асамбляжі оповідають глядачеві історію з життєпису родини художника, саме в роки третього мало публічного голодомору 1946-47 років. Тоді дід митця був вимушений через непідйомні державні податки на садівництво знищити садок-годувальник. В ці роки родина втратила двох синів. Рефлексія втрати, пам’яті поколінь та тяглості цих ран – в спосіб мистецького переосмислення демонструє художник Жалобнюк.

Також в експозиції представлені авторські артбуки. Митець додає на сторінки радянських альбомів з митцями імперської культури свої замітки, домальовки і коментарі.

– Проект «Випромінювання» є виставкою воєнного часу і дуже важливо, щоб свідчення про цю жорстоку війну зберігалися, як документальні так і мистецькі, – додає Ольга Ваврик. – Рефлексії мистців на цю тему є дуже важливими, адже вони впливатимуть на формування і збереження пам’яті про нашу боротьбу за свободу.

Виставка Станіслава Жалобнюка «Випромінювання» діятиме у художньому музеї до 10 червня.

Фото Наталії Огінської – Мартинюк