Карантин на 60 днів оголосили у селищі Скала-Подільська та населених пунктах Бурдяківці, Збриж, Іванків та Бережанка Скала-Подільської територіальної громади Чортківського району Тернопільської області. Це пов’язано із ліквідацією спалаху сказу тварин.

Рішення щодо запровадження карантинних обмежень та оголошення неблагополучними по сказу тварин вказаних населених пунктів прийняли на засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії за участю спеціалістів Чортківського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області та Борщівської дільничої лікарні ветеринарної медицини.

– Причина карантину — скажений кіт покусав трьох громадян, – повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області. – Спеціалісти ветеринарної медицини відібрали патматеріал для дослідження на сказ. Діагноз підтвердили у Тернопільській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби. Згідно затвердженого плану облікують всіх наявних собак і котів у вищевказаних населених пунктах та щеплять їх. Також обстежать мисливські угіддя з метою можливого виявлення трупів бродячих собак, котів та інших диких звірів та введуть інші карантинні обмеження терміном 60 днів.

У Держпродспоживслужбі нагадують, що сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу. Він викликає своєрідний енцефаліт зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. Якщо постраждалому або постраждалій своєчасно не надати кваліфіковану медичну допомогу, смерть неминуча. Найпростіший захист – уникати контакту з інфікованими тваринами. Не чіпайте їх і, за можливості, уникайте зон, де вони можуть мешкати. Адже, наприклад, зграї диких собак можуть захищати свою територію і напасти першими. Дієвий засіб профілактики для недопущення сказу тварин – обов’язкове щорічне щеплення всіх домашніх улюбленців, починаючи з 3-місячного віку. Вакцина проти сказу є безкоштовною, для здійснення щеплення необхідно лише звернутися до державних лікарень ветеринарної медицини.