У Тернопільські області помітно зросла кількість хворих на ГРВІ та COVID-19. І якщо після вихідних ситуація погіршиться – розглядатимуть введення додаткових карантинних обмежень.

Про це повідомили під час брифінгу в Тернопільській ОВА, передають Тернополяни.

«За останні 7 днів захворіли 5682 особи, що суттєво перевищує рівень епідемічного порогу. На рівні кожної області під час епідсезону встановлені “епідемічні пороги” (максимально допустимі рівні захворюваності). Рівень епідпорогу в нашій області – нижчий ніж в інших областях і становить 302 на 100 тисяч населення. На сьогодні на Тернопільщині спостерігається перевищення епідпорогу – 557 на 100 тисяч населення, відтак відсоток перевищення високий», – кажуть фахівці.

Загалом же за попередній тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 в області захворіло 5682 особи. З них госпіталізовано 168 осіб в тому числі 68 дітей.

«Якщо показники будуть погіршуватися, – може йти мова про локальний карантин в окремих класах чи школах, масковий режим в місцях масового скупчення людей, обмеження кількості відвідувачів в установах та організаціях», – повідомили в Тернопільській ОВА.