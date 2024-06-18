На Рівненщині чоловіка судили за підроблення Covid-сертифікату.

Як зазначається у вироку Дубенського міськрайонного суду, обвинувачений не пізніше 7 вересня 2021 року за попередньою змовою з групою осіб домовився про збут міжнародного сертифікату про вакцинацію від коронавірусу на території Рівненщини. У подальшому на його рахунок його спільниця перерахувала йому 2500 гривень, повідомляє RIVNE MEDIA.

Відомо, що підроблений сертифікат виготовила невідома особа, вказавши там дані міської поліклініки Чернівці №5. Документ обвинувачений передав своїй спільниці у місті Тернопіль, яка й збула його у Дубні жінці для подальшого використання.

Свою вину обвинувачений не визнав. Він сказав, що фото, яке у його телефоні знайшли поліцейські, він зробив для себе, адже після закінчення контракту з військової служби, планував виїхати за кордон.

Він також заперечив, що пропонував комусь збувати підроблені Covid-сертифікати.

А стосовно грошей, які йому перерахували на картку, сказав, це була позика. Також він розповів, що до нього з обушком приходили працівники СБУ.

Як розповіла потерпіла, під час перевірки свідоцтва в Дії він не відображався. В той же час її запевнили, що проблем із перетином кордону у неї не буде. Проте на кордоні їй повідомили, що сертифікат – не дійсний.

Мати обвинуваченого зазначила, що її син є учасником бойових дій. При виконанні бойових завдань отримав важкі поранення. Вона дуже хвилювалася за сина та просила його суворо не карати.

Спільниця обвинуваченого, яку визнали винною ч. 3 ст. 358 КК України, розповіла, що познайомилась з обвинуваченим у соцмережі у 2021 році та перебувала з ним у стосунках.

За її словами, чоловік особисто запропонував зайнятись збутом сертифікатів на території Дубна. Сказав, що вартість свідоцтва складатиме 3-4 тисячі гривень, в залежності від терміну виготовлення.

Таким чином чоловіка визнали винним у підробленні офіційного документа та присудили 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком в один рік.

Фото ілюстративне