Двом навчальним закладам в Тернополі дозволили встановити пам’ятні таблиці. Відповідні рішення прийняли на нещодавньому засіданні виконавчого комітету міськради.

Так, у державному навчальному закладі «Тернопільський центр професійно-технічної освіти» встановлять стелу пам’яті на власній території та меморіальну таблицю своєму випускнику, учаснику російсько-української війни, Теребію Андрію Богдановичу на фасаді будівлі за адресою вулиця Текстильна, 8.

Андрій Теребій народився 28 жовтня 1991 року в Тернополі. Навчався у школі № 23, Тернопільському Центрі професійно-технічної освіти № 2, Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. З 2014 року – учасник АТО. Військову службу проходив у 24 ОМБр, 54 ОМБр, а також в УДА. З початком російського вторгнення в Україну воював на фронті в складі 81-ша окрема аеромобільна бригада 122 ОАеМБ. Загинув 4 квітня 2022 року в боях за місто Рубіжне Луганської області. Військовому посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин Тернополя» за вагомий особистий внесок у становлення української державності та особисту мужність і героїзм у виявленні у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Ще один пам’ятний знак встановлять письменнику, журналісту, громадсько-політичному діячу, Крупі Левку Миколайовичу на фасаді тернопільської школи №8, що на вулиці Шкільна, 2.

Левко Крупа – український письменник, журналіст, громадсько-політичний діяч, педагог. Лауреат премії імені Братів Лепких (1998р.). Член Національної спілки письменників України (1991р.). Депутат Верховної Ради України 1-го скликання (1990-1994рр.). Випускник Тернопільської середньої школи Nº 8. Закінчив філологічний факультет Чернівецького університету. Учителював у Тернопільському районі, працював старшим науковим співробітником Тернопільського обласного краєзнавчого музею, редактором газети «Тернове поле», генеральним директором Тернопільського облтелерадіомовленого обʼєднання. Автор кількох збірок поезій, вірші Левка Крупи покладені на музику багатьох композиторів.