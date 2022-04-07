“Чудова людина, яка захищала нас роками”: загинув ще один боєць з Тернополя

На війні, захищаючи Україну від окупантів, загинув тернополянин Андрій Теребій.

Про це у Фейсбуці повідомила Надія Новосад.

“Як тяжко взнавати , коли не стає знайомої тобі людини. Серце розривається.

Помер, наш Захисник Андрій Теребій.

Це чудова людина, яка захищала нас роками..

Згадуючи роки школи, згадуючи твою посмішку, згадуючи самого Тебе, ми завжди пам’ятатимемо , і ти завжди залишишся в наших серцях.

Вічна Тобі Пам’ять”, – написала жінка.

Слова співчуття з приводу загибелі захисника висловлюють й інші тернополяни, котрі знали чоловіка.

“Емоції рвуть…

Ну як так, друже, в голові не вкладається, що тебе вже немає, що орки забрали твоє життя…

Воїн, справжній побратим, щирий українець, мега крутий та позитивний, живчик….

Це велика втрата для усіх нас та нашої команди…

Щирі співчуття сестричці та родині.

Спочивай з Богом, Андрійку, Царство Небесне Тобі…”, – написав Віктор Шумада.

“Ще ніби вчора ми говорили з ним як змінити на краще двір та будинок, в якому проживав Андрій Теребій на проспекті Злуки,13, а сьогодні його немає…!

Спочивай з Богом друже!

Співчуття рідним та близьким!

Вічна пам‘ять!”, – ідеться у дописі депутата міськради Романа Навроцького.