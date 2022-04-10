Тернопіль прощається із загиблим захисником, мешканцем нашого міста Андрієм Теребієм.

“Прошу всіх прийти та віддати належну шану нашому Герою і моєму Братику Андрій Теребій!

Андрій з перших днів російського нападу став на захист рідної землі! Всі ці 8 років він захищав нас з вами і наше майбутнє!

Між ротаціями він також не сидів дома, активно займався волонтерською допомогою для своїх побратимів!

Він ніколи нічого не просив для себе ! Він ніколи не казав « я не можу» !

Андрій жив скромно і без пафосу, не любив публічності. Жив без фальші і щиро любив своїх мамусю і сестричку.

Він падав, але завжди підіймався і йшов далі!

На війні він був зразковим Воїном!

Воював в рядах ЗСУ, та Української Добровольчої Армії.

Для мами син…для сестри Братик… для когось друг чи побратим… для мене Брат… для України Герой!

Його життя обірвалось 4 квітня 2022 року…. Андрію назавжди 30 років!”, – написав у Фейсбуці Дмитро Гайдуцький.

Сьогодні о 19-й годині у домі печалі відбудеться парастас за загиблим воїном. В останню путь захисника проведуть завтра, 11 квітня. Церемонія прощання розпочнеться об 11-й годині в архикатедральному соборі.

Дмитро Гайдуцький просить приносити на прощання із воїном живі квіти.

“Андрій на них заслужив, – зазначає чоловік. – Він прожив життя заради вас! Проживіть два дні заради нього!”.