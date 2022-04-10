Тернопіль прощається із загиблим захисником, мешканцем нашого міста Андрієм Теребієм.
“Прошу всіх прийти та віддати належну шану нашому Герою і моєму Братику Андрій Теребій!
Андрій з перших днів російського нападу став на захист рідної землі! Всі ці 8 років він захищав нас з вами і наше майбутнє!
Між ротаціями він також не сидів дома, активно займався волонтерською допомогою для своїх побратимів!
Він ніколи нічого не просив для себе ! Він ніколи не казав « я не можу» !
Андрій жив скромно і без пафосу, не любив публічності. Жив без фальші і щиро любив своїх мамусю і сестричку.
Він падав, але завжди підіймався і йшов далі!
На війні він був зразковим Воїном!
Воював в рядах ЗСУ, та Української Добровольчої Армії.
Для мами син…для сестри Братик… для когось друг чи побратим… для мене Брат… для України Герой!
Його життя обірвалось 4 квітня 2022 року…. Андрію назавжди 30 років!”, – написав у Фейсбуці Дмитро Гайдуцький.
Сьогодні о 19-й годині у домі печалі відбудеться парастас за загиблим воїном. В останню путь захисника проведуть завтра, 11 квітня. Церемонія прощання розпочнеться об 11-й годині в архикатедральному соборі.
Дмитро Гайдуцький просить приносити на прощання із воїном живі квіти.
“Андрій на них заслужив, – зазначає чоловік. – Він прожив життя заради вас! Проживіть два дні заради нього!”.