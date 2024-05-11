Мив вікна і впав у воду: на тернопільському ставі врятували чоловіка. ФОТО

На Тернопільському ставі врятували чоловіка.

Вчора вранці до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що на ставі, поблизу нічного клубу Riverside, тоне чоловік. На місце події негайно вирушили співробітники ДСНС.

За попередньою інформацією, працівник клубу впав у воду під час миття вікон. Чоловік не вміє плавати, тож його життю загрожувала небезпека.

Надзвичайники за допомогою катера МАРС-700 оперативно прибули до місця події та врятували потерпілого. Його передали працівникам екстреної медичної допомоги. Подальшої госпіталізації чоловік не потребував.