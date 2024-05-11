На Алеї Героїв у Тернополі викопали людські рештки і залишили у сміттєвому пакеті. ФОТО 18+

Неприємний інцидент стався на “Алеї Героїв” у Тернополі ввечері 10 травня. Біля свіжовикопаної могили залишили сміттєвий пакет, у якому були викопані людські рештки.

Про подію видання “Місто” повідомили очевидці.

“Біля “Норда” і “Химери” на завтра копали могилу. Викопали старі останки і зібрали в пакет, залишили біля могили. Прийшли родичі того, кого хоронитимуть завтра і викликали поліцію”, – повідомляють люди.

“Гнітить одне, невже так просто можна зібрати кістки людини в сміттєвий пакет і залишити? Зранку похорон, що вони собі думають? Що з цим робити? Не викинеш просто так!?”, – каже очевидиця.