Обладнання або необхідні речі на сто двадцять тисяч євро отримає Чортківська громада в рамках проекту «Improving civil protection in municipal partnerships with Ukraine 2024».

Таким є результат співпраці Чорткова із німецьким містом-побратимом Бад-Зоден-Зальмюнстер. Нещодавно міський голова Чорткова Володимир Шматько та міський голова німецького Бад-Зоден-Зальмюнстера Домінік Брач обговорили реалізацію вищезгаданого проекту.

– Відповідно до умов проекту, наша громада на вибір може обрати два пакети, по 60 тисяч євро кожен, із обладнанням, технікою чи речами, які нам найбільш необхідні, – розповіли у Чортківській міській раді. – У переліку є дитячі та спортивні майданчики, обладнання для шкільних їдалень, сонячні вуличні світильники, сонячні модулі, автомобільна техніка для потреб комунальних підприємств, обладнання для лікарні тощо.

Найбільш пріоритетним, за словами Володимира Шматька, для міста є питання енергоефективності та реабілітації поранених на російсько-українській війні воїнів. Які саме речі чи техніку може отримати Чортківська громада вирішать під час наступних консультацій із керівником німецького міста.

Під час переговорів Домінік Брач також зазначив, що у їхньому місті функціонує великий медичний хаб, до котрого входить п’ять клінік, і вони, можливо, допоможуть із обладнанням для реабілітаційного відділення Чортківської центральної міської лікарні, де зараз триває ремонт. Також міський голова Чорткова домовився із німецьким колегою про реабілітацію пораненого воїна ЗСУ – 31-річного Євгена із Покровська Донецької області. Він у 2023 році отримав осколкове поранення у хребет, ходити не може. Лікувався у Чортківській лікарні, у Більче-Золотецькій обласній лікарні реабілітації. Ним постійно опікуються волонтери «Покрова Чортків».

Фото зі сторінки ЧМР у фейсбуці