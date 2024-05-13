Вчора у селі Білобожниця на Тернопільщині провели в останню путь Героя Віктора Войчишина.

Захисник загинув у кровопролитних боях проти російського окупанта біля Бахмута.

Рівно через тиждень Віктору мало б виповнитися 35 років. Про це повідомили у Білобожницькій громаді.

“Своїм подвигом він увіковічнив власне ім’я в наших серцях. Ціною власного життя він записав себе в історію української визвольної боротьби, а тому він продовжуватиме жити в нашій пам’яті і слугуватиме нам незрівнянним прикладом жертовності, відданості та патріотизму.

Висловлюємо найщиріші співчуття матері, братові, сестрам, вітчиму, всім родичам і близьким Героя та спільно розділяємо цей нестерпний біль втрати”, – зазначають у громаді.