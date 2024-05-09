Верховна Рада на засіданні 9 травня ухвалила в цілому як закон проєкт № 10379 щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

У редакції до другого читання з проєкту виключено кримінальну відповідальність і визначено розміри штрафів для громадян і посадових та юридичних осіб, повідомляє Ліга Закон.

До Кодексу України про адміністративні правопорушення запропоновані такі зміни:

– встановити, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період порушень правил військового обліку та мобілізації, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення;

– порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку – тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот нмдг (3400-5100 грн). Повторне порушення – штраф від трьохсот до п’ятисот нмдг (3400-8500 грн). В особливий період – штраф від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот нмдг (17000-25500 грн).

– порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот до п’ятисот нмдг (5100-8500 грн) і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот (17000-25500 грн). Повторне – штраф на громадян від п’ятисот до семисот нмдг (8500-11900 грн) і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від однієї тисячі п’ятисот до двох тисяч нмдг (25500-34000 грн). В особливий період – штраф на громадян від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот нмдг (17000-25500 грн) і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від двох тисяч до трьох тисяч п’ятисот нмдг (34000-42500).

Ці положення не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.