OKKO Group купує частки у двох фірмах відомого підприємця з Тернопільщини

Антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії GNG Retail Limited купити частку в статутному капіталі ТОВ “Укрполфрукт” та ТОВ “Гадз-Агро”.

Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській компанії GNG Retail Limited, якій належить холдинг OKKO Group, купити частку в статутному капіталі ТОВ “Укрполфрукт” та ТОВ “Гадз-Агро”. Таке рішення регулятор ухвалив на своєму засіданні 9 травня. повідомляє LIGA.net.

Обидві фірми зареєстровані у селі Трибухівці біля Бучача Тернопільської області, належать заступнику голови Аграрного союзу України, Герою України Петру Гадзу. ТОВ “Гадз-Агро” зареєстроване у 1998 році, Гадз володіє 100% компанії.

Фірма успішно працює. Її дохід у 2023 році становив 2,27 млрд грн, чистий прибуток – 11,49 млн грн. Активи компанії за підсумками 2023-го – 4,34 млрд грн, зобов’язання – 1,65 млрд грн. У штаті 1017 працівників.

На підприємстві, основний вид діяльність якого – вирощування зернових, бобових і насіння олійних культур, займаються вирощуванням овочів, баштанних, фруктів. Серед напрямків діяльності Гадз-Агро – насінництво, тваринництво, перероблення молока, виробництво масла та сиру, цукру, борошна і круп тощо.

Укрполфрукт засноване у 2017 році. Основний вид діяльності – вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. Петро Гадз є її кінцевим бенефіціарним власником, йому належить 75% компанії. Ще 15% у Тараса Мельника і 10% – в Олега Грицака.

За підсумками 2023-го ТОВ “Укрполфрукт” отримало 7,39 млн грн доходу і 2,18 млн грн чистого прибутку. Активи компанії торік зросли до 11,22 млн грн, зобов’язання становили 6,74 млн грн.

У складі OKKO Group вже працює концерн “Хлібпром”, заснований у 2003 році. Це п’ять виробничих підприємств: два хлібозаводи у Львові, завод із виготовлення хлібобулочних напівфабрикатів, завод “Вінницяхліб” та борошномельний комплекс “Явірмлин”. З 2014 року окремим видом діяльності компанії є кавовий напрямок.