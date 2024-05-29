Мінікомпанія «Kind Candy» з Тернопільського вищого професійного училища №4 ім. М.Паращука перемогла у номінації «Маркетинговий прорив» з бізнес-проєктом виробництва натуральних цукерок ручної роботи.

17 травня у Львові відбувся національний конкурс «JA Компанія року 2024», де змагалися 31 навчальна мінікомпанія – переможці регіональних відборів – з 27 закладів професійно-технічної освіти, фахової вищої та передвищої освіти з 9 областей України. Тернопільщину представляли три команди – «Талан» (Зборівський фаховий коледж Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя) та «Ukrainian Baker Brigade» (Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі).

«Навчальні мінікомпанії йшли до цього дня довгих 8 місяців. Від обговорення зі своїми менторами перших бізнес-ідей до створення навчальних мінікомпаній, налагодження виробництва товарів та надання послуг, їх реклами у соціальних мережах та організації логістичних ланцюжків доставки своїх товарів покупцям, а також набуття досвіду публічних продаж під час ярмарків молодіжного підприємництва», – розповіла Віра Другова, менеджерка програм Junior Achievement Ukraine. – «Минулого року учасники курсу заснували 44 мінікомпанії у двох областях. У цьому році маємо майже 250 різнопланових діючих бізнес-проєктів у дев’яти областях України», – додала Віра Другова.

Щоб здобути єдину путівку на європейський фестиваль молодіжного підприємництва Gen-E в Італії на конкурсі їм належало сконцентрувати весь здобутий за вісім місяців досвід підприємництва та комунікації і максимально яскраво та переконливо розповісти про свій бізнес-проєкт та здобутки своїх мінікомпаній.

Журі Національного конкурсу визначило переможця і призерів Національного конкурсу на кращу навчальну JA-компанію року.

Перше місце і звання кращої учнівської JA-компанії 2024 року здобула команда «Feel Touch» з Новояворівського ВПУ. Їхня бізнес-ідея спрямована на створення пристрою, який дозволить людям без кінцівок або з паралізованими кінцівками керувати гаджетами. Цей інноваційний пристрій використовує технології, що забезпечують зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, значно полегшуючи життя людей з інвалідністю.

Друге місце здобула команда «Motore Bee» з Хмельницького політехнічного коледжу НУ «Львівська Політехніка». Вони запустили виробництво екологічних вощанок, які дозволяють зберігати продукти свіжими та мінімізують використання харчової плівки. Вощанки виготовляють з натуральних матеріалів, вони є багаторазовими, що сприяє зменшенню пластикових відходів.

Третє місце посіла команда «Make Motanka» з Професійно-технічного училища №8 міста Чернівці. Вони розробили конструктор для створення власної ляльки-мотанки. Цей проєкт має культурне та освітнє значення, адже мотанка є традиційною українською лялькою, яка несе в собі багаті історичні та етнографічні символи.

У Тернопільський області міжнародний курс з підприємництва «Компанія» введений як предмет. На початку програми опановувати навички з підприємництва почали 227 учнів та студентів області. Учасники створили 18 мінікомпаній протягом 2023-2024 навчального року. В планах на наступний рік продовжити викладати цей курс з підприємництва в закладах освіти області та ввести нову програму «Фінансова грамотність», яка теж рекомендована Міністерством освіти і науки України, як і програма «Компанія».

Нагадаємо, у 2023-2024 навчальному році на базі програми «Компанія» від Junior Achievement Ukraine учасники створили 246 мінікомпаній. Загалом до курсу з підприємництва приєдналися 154 заклади професійної (професійно-технічної), фахової вищої та передвищої освіти Вінницької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Полтавської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей та міста Києва.

Довідка

Junior Achievement – міжнародна неприбуткова організація, що розробляє і пропонує молодіжні освітні програми з підприємництва, фінансової грамотності і підготовки до початку професійної кар’єри. Junior Achievement заснували у США понад 100 років тому провідні бізнесмени та корпорації.

Сьогодні програми Junior Achievement успішно розвивають у 40 країнах Європи та більш ніж у 100 країнах світу. Минулого навчального року мережа організації в Європі охоплювала понад 6 мільйонів молодих людей за підтримки понад 140 тисяч вчителів і викладачів та 100 тисяч волонтерів з бізнес-середовища. Навчальна програма «Компанія» – це річний курс з підприємництва, розрахований на повний навчальний рік для вікової категорії учнів 15–20 років. Програма «Компанія» передбачає роботу учнів в групах над розвитком власної бізнес-ідеї з моделюванням діяльності справжнього підприємства – з етапами розробки бізнес-плану, виготовлення товару або послуги, маркетингу, продажів, фінансового обліку та закриття навчальної фірми. Наприкінці навчального року шкільні фірми беруть участь у національних змаганнях серед навчальних закладів, переможець яких стає учасником найбільшого європейського конкурсу молодіжного підприємництва Gen-E.