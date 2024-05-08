Ще двоє захисників з Тернопільської громади віддали життя за Україну

Жахлива новина знову надійшла до Тернопільської громади. Віддали життя за Україну ще двоє захисників.

На щиті до Тернополя повертаються Олег Миколайович Єрмошин, 1976 року народження, і Петро Володимирович Воробець, 1977 року народження.

Обидва Воїни загинули 4 травня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Від усього серця співчуваємо родинам та близьким захисників. Царство небесне. Вічна та світла їм пам’ять!”, – ідеться у зверненні очільника громади.