Жахлива новина знову надійшла до Тернопільської громади. Віддали життя за Україну ще двоє захисників.

На щиті до Тернополя повертаються Олег Миколайович Єрмошин, 1976 року народження, і Петро Володимирович Воробець, 1977 року народження.

Обидва Воїни загинули 4 травня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Від усього серця співчуваємо родинам та близьким захисників. Царство небесне. Вічна та світла їм пам’ять!”, – ідеться у зверненні очільника громади.