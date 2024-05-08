Жахлива новина знову надійшла до Тернопільської громади. Віддали життя за Україну ще двоє захисників.
На щиті до Тернополя повертаються Олег Миколайович Єрмошин, 1976 року народження, і Петро Володимирович Воробець, 1977 року народження.
Обидва Воїни загинули 4 травня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
“Від усього серця співчуваємо родинам та близьким захисників. Царство небесне. Вічна та світла їм пам’ять!”, – ідеться у зверненні очільника громади.