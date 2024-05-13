Директор комбінату хлібопродуктів “нагрів” державу на 8 мільйонів гривень

За матеріалами СБУ підозру отримав екскерівник підприємства, який завдав державі збитків на понад 8 мільйонів гривень.

Службою безпеки України спільно з детективами НАБУ викрито масштабну розтрату запасів державного резерву посадовцями одного із держпідприємств Тернопільщини. Про це повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими спецслужби, задокументовано, що у жовтні 2018 року директор комбінату хлібопродуктів організував підроблення накладних про постачання підприємству 2400 тонн зерна кукурудзи. Таким чином комбінат оплатив частину вартості продукції, яку так і не отримав. Сума завданих збитків становить 8,3 мільйони гривень.

На підставі здобутих доказів колишньому директору держпідприємства та двом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється детективами НАБУ за оперативного супроводу УСБУ в Тернопільській області та під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.