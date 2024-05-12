Туристичний форум та відкриття туристичного сезону пройшли у Кременці.

Участь у заходах взяли представники туристичної сфери, державних історико-архітектурних заповідників, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, науковці, краєзнавці не лише з Тернопільщини, але й з інших областей.

Для організації форуму Кременець обрали не випадково. Як відзначила начальник департаменту культури і туризму ТОВА Світлана Байталюк, місцева громада успішно реалізовує локальний туристичний продукт під логотипом «В магії Кременця – сила України».

Під час форуму, як повідомили у департаменті культури і туризму ТОВА, діяла виставка продукції крафтових виробників, майстрів народних промислів, творчі майстер-класи. Родзинкою заходу стала презентація проектів та маршрутів: «Таємниця Кременецьких орденів», «Юліуш Словацький і Кременець. Слідами «Короля Духа», «Кременець – ворота раю».

Відкриття туристичного сезону, за словами організаторів, це добра нагода для громад області представити нові туристичні програми та продукти; налагодити партнерські відносини між учасниками туристичного ринку, органами влади щодо розвитку внутрішнього і в’їзного туризму; популяризувати комплексний туристичний продукт свого регіону та Тернопільщини в цілому на туристичному ринку України.

Фото зі сторінки департаменту культури і туризму ТОВА у фейсбуці