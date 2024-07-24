Вчора, 23 липня, правоохоронці завітали з обшуками у Кременецьку районну раду та адміністрацію.

Як повідомляє видання “Тернополяни“, працівники Нацполіції та управління стратегічного розслідування затримали на хабарі – заступницю голови Кременецької РДА Віталія Кудлака – Аллу Злочевську.

За попередньою інформацією, посадовиця вимагала та отримала чималий хабар за позитивне рішення з передачі комунального майна площею три тис. кв. м в оренду з подальшим правом викупу.

Гроші чиновниця отримувала частинами. Загальна сума винагороди склала 30 тисяч доларів.

Вчора, 23 липня, Аллу Злочевську затримали під час отримання чергового траншу хабаря та оголосили їй підозру за частиною 3 статті 368 ККУ (одержання хабара в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, – карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна).