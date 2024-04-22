Не лише за бюджетні кошти: Надал особисто від себе передає допомогу на фронт

На днях мер Тернополя Сергій Надала передав бійцям 16-го окремого батальйону генератор та старлінк з особистих коштів. За словами міського голови, техніка була закуплена на замовлення бійців.

«Мені приємно від себе особисто передати бійцям 16-го окремого батальйону генератор та старлінк. Техніку закупили за запитом самих військових. Щиро вдячний нашим Героям! І нехай ця техніка вам надійно служить та допомагає нищити ворога!», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

19 квітня мерія передала на передову для Героїв-захисників з Тернополя багатоканальні швидкі зарядки «Bandera Power 225S» та інтерактивні столи іBoard іB S-50.

11 квітня мерія передала нашим Героям-захисникам ноутбуки та багатопрофільні зарядні станції. Техніку отримала військова частина, де служать і захищають Україну тернополяни.

10 квітня Тернопіль передав на передову ще п’ять портативних зарядних станцій для тернопільських Героїв-захисників. Це сучасні зарядні багатофункціональні зарядки. 5 квітня мерія передала нашим Героям-захисникам ноутбуки та джерела безперебійного живлення.