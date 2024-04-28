Вчора під час вимірювання швидкості руху транспорту за допомогою лазерного пристрою TruСАМ інспектори зупинили автомобіль BMW, який рухався в межах населеного пункту зі швидкістю 83 км/год.

Під час спілкування з водієм, патрульні у останнього виявили ознаки наркотичного сп’яніння. На вимогу поліцейських пройти освідування у встановленому законом порядку водій відмовився, після чого поїхав у невідомому напрямку. Інспектори розпочали переслідування та зусиллями декількох екіпажів вдалося зупинити автомобіль втікача.

На порушника патрульні склали адмінматеріали:

протокол за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП;

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;

постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 20 км/год) КУпАП.

Чоловіка інспектори відсторонили від керування автомобілем, а легковик — евакуювали на арештмайданчик.