Вночі у Тернополі зупинили водія-наркомана, який віз такого ж пасажира

Керував автомобілем під дією наркотичних речовин та перевозив пасажира з наркотиками, – у Тернополі під час комендантської години зупинили водія-порушника.

Сьогодні вночі, патрулюючи на проспекті Злуки, інспектори зупинили автомобіль ВАЗ, який перебував на вулиці в період дії комендантської години. Спілкуючись з водієм, поліцейські виявили в нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд в медичному закладі. Висновок лікаря підтвердив, що останній керував автомобілем під дією наркотичних речовин.

Також поліціянти звернули увагу на 29-річного пасажира, який помітно нервував. Інспектори провели громадянину поверхневу перевірку та, як виявилось, не даремно.

У чоловіка патрульні виявили речовини, схожі на наркотичні, тож викликали на місце слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин події.

На водія інспектори склали відповідні адміністративні матеріали, відсторонили від керування автівкою, а транспортний засіб евакуювали на арештмайданчик.