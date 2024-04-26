Перші весняні овочі заполонили прилавки ринків та магазинів Тернополя. За словами продавців, найбільший попит на помідори, огірки та зелень.

Вартість популярних овочів залишається, порівняно, високою. Ціна помідорів коливається від 70 до 90 грн. за кг, ціна огірків у середньому – 85 грн. за кг. В асортименті – продукція місцевих виробників, а також імпорт.

«Порівняно із зимою, маємо незначне зниження цін на огірки та помідори. Це зниження цін дуже незначне. Привозять свою продукцію місцеві виробники, це тепличні овочі. Ціни на них досить тримаються, до прикладу, огірки – по 90 грн. за кг. Щодо зелені, то вона дешевшає. Рання весна, потепління сприяли гарному росту зелені – а це цибуля, рукола, кріп, петрушка, салати, їхні пучки зараз – по 15-20 грн», – каже керівниця овочевого відділу торгової мережі Ольга Бойчук.

За інформацією Держстату, ціни на овочі цієї весни дещо нижчі, ніж торік. Експерти пов’язують це з ранньою і теплою весною.