“Батько всіх волонтерів”: у Києві віддали останню шану добровольцю з Тернопільщини. ВІДЕО

Батько всіх волонтерів. На передовій загинув доброволець Едуард Хатмуллін. Життя захисника обірвалося 30-го квітня на Харківщині під час евакуації поранених побратимів.

Його знав увесь фронт, ідеться в сюжеті ТСН. Іще 2014-го року Едуард Хатмуллін перетворив свою домівку в Костянтинівці на штаб для військових і волонтерів. А весь свій бізнес – спрямував на порятунок українських бійців. Згодом заснував громадське об’єднання “Схід та Захід єдині”.

За час існування групи на фронт відправили кілька десятків вантажівок із волонтерською допомогою – генераторами, оптичними приладами та харчами. А з початком повно-масштабної війни – взяв до рук зброю і пішов захищати країну. Спершу добровольцем, а згодом у лавах Збройних сил.

Віддати шану героєві до стели на Майдані Незалежності прийшли десятки людей. Поховають воїна на Тернопільщині. Уже завтра туди вирушить траурний кортеж.