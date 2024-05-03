На центральному тернопільському ринку у ці передвеликодні дні гаряче. І не тільки від теплої, літньої погоди. Тут дуже багато людей, адже необхідно підготуватись до свят та зібрати великодній кошик.

– Скільки коштує ця пасочка? А з чого зроблені ці маленькі кролики? Дайте мені скуштувати ще цю ковбасу. Скільки коштує бочок? А шинка? В яку ціну готовий хрін? Скільки коштують яйця? Дайте будь ласка 300 грамів масла і ще 400 грамів сиру «Голандського», – лунає від різних прилавків. – Ця ковбаса з часником більш гостріша, а ця – без, вона лагідніша, – пояснює покупцям продавчиня.

Люди роздивляються, вибирають, куштують, купують… Пасочки є великі, середні і маленькі: від 100 грамів до 500-600. Найменші коштують 30 гривень, найбільші 100-125. Ціна солодкого хліба залежить і від оздоблення. Наприклад, паски прикрашені глазур’ю, їстівним мохом та розписаним печивом коштували від 170 до 300 гривень.

Найбільше на ринку у середу, першого травня, було м’ясо-ковбасних виробів. Пропонували різні види ковбаси, шинки, бочку: запечених і копчених. Ціна бочку коливалася від 220 до 320 гривень за кілограм, шинки – 320-400 гривень, кільце ковбаси домашньої пропонували за 300-400 гривень за кілограм. Магазинна варено-копчена ковбаса коштує від 145 до 234 гривень за кілограм: «Дрогобицька» є за 215 і за 234 гривні за кілограм, «Довбушська» – 145 і 230 гривень, «Баликова» – 152 гривні.

Домашній кисломолочний сир і збирану сметану пропонують в одну ціну – 120 гривень за кілограм та за літру. Домашнє масло – 280-300 гривень за кілограм. Вартість заводського масла залежно від виробника і коливається від 220 до 260 гривень за кілограм. Твердий сир можна купити 140-300 гривень.

Домашні яйця пропонують за 30-40 гривень за десяток. Салат з буряка та хрону коштує 40-50 гривень за півлітри. Корінь хрону продають за 10-30 гривень за пучок. Пучечок барвінку для оздоблення великоднього кошика пропонують за 10-20 гривень.

Тепер порахуємо у скільки обійдеться цьогорічний великодній кошик. Візьмемо такий набір продуктів: середню пасочку, вагою до 300 грамів (70 гривень), кільце домашньої ковбаси (175 гривень), палку варено-копченої ковбаси «Дрогобицька» (117 гривень), які заважать приблизно по півкілограма, також по півкілограма шинки (175) і бочку (140). Додамо десяток домашніх яєць (30), по 300 грамів домашнього кисломолочного (36) і твердого сиру (90), 200 грамів домашнього масла (60), корінці хрону (20) і барвінок (10). Тут вказані середні або максимальні ціни продуктів станом на 1 травня. Щоб наповнити великодній кошик знадобиться 923 гривні.

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