На овочевому ринку в Тернополі продають перші весняні овочі. На прилавках продавців є редиска, огірки, капуста та зелень.

Кореспонденти Суспільного дізнавалися, які на них ціни, а також чи змінилася вартість на овочі, порівняно з минулим роком.

За кілограм огірків просять від 70 до 90 гривень, за кілограм капусти — 45-50 гривень. Кілограм редиски продають від 45 до 55 гривень за кілограм, а за пучок зелені просять 10-15 гривень.

Продавчиня Ольга каже, продає зелень, вирощує редиску на власному городі. Жінка розповідає, через ранню весну урожай кращий.

“Руколу продаю по 10-15 гривень пучок, цибуля — 10 гривень пучок, кінза — 10-15 гривень, щавель — 10 гривень. Також м’ята — 10-15 гривень. Все на вибір покупця. На наш товар ціни дуже впали, якщо я минулого року руколу продавала по 20 гривень, то зараз на половину ціни впали”.

Продавчиня Ганна говорить, товар привозять з Борщева та Закарпаття.

“Минулого року не було такої ціни. Кожного року збільшується ціна на всі продукти. Яка б ціна не була, але йдуть і купують капусту, огірки, редиску, помідори”.

Покупець Богдан Болячко розповів, що ціни на городину зросли.

“Ціни на все підвищилися, тому нормально сприймаю це. Я б не сказав, що ціна сильно зросла, хіба на деякі товари. Наприклад, огірки та помідори, то ціни виросли. Але на таку зелень, то ні. Дійсно, люди, які вирощують, то не можуть заробити великі гроші, але мусять виживати”.

Також на овочевому ринку продають спаржу. Продавець Назар каже, вирощують її на Тернопільщині.

“Ціна була 300-400 гривень, але об’єми ростуть і автоматично ціна падає. Це наш виробник, імпорт не закупляємо, ми своїх підтримуємо”.