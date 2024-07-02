На тернопільських ринках і в крамницях подешевшали сезонні овочі

На тернопільських ринках здешевшали овочі. Зокрема, знизилися ціни на огірки, помідори, овочі так званого «борщового набору». Продавці пов’язують тенденцію із сезонністю.

У Тернополі ціни на сезонні овочі знижуються від середини червня. На ринках і в магазинах пропозиція розширюється завдяки місцевим виробникам. Щодо імпортної продукції, то її вартість залишається порівняно незмінною, незважаючи на сезонність.

«Зараз більш конкурентними стають овочі, вирощені місцевими виробниками. Їхня вартість у сезон суттєво знижується. До прикладу, протягом двох тижнів молода картопля подешевшала майже на третину. Аналогічна ситуація з іншими позиціями із «борщового набору»: це капуста, буряки, морква, цибуля. Загалом зниження цін на сезонні овочі фіксується на рівні 20% від початку червня», – зазначає керівниця філії торгової мережі Олеся Гупак.

За інформацією статистиків центрального ринку Тернополя, огірки вартують 40-50 грн., за кг., помідори 50-100 грн. за кг. Ціна овочів залежить від виробника.