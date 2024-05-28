На ринку Тернополя розпочався сезон черешні. В основному ягоду привозять із Закарпаття та Буковини.

Продавці розповіли Суспільному про ціни на черешню та попит.

За словами продавців, ціни на черешню стартують від 100 гривень за кілограм. Максимальна ціна, яка була на ринку 28 травня, — 180 гривень.

“Зараз урожай менший через погані погодні умови. Черешню привозять з Чернівців. У нас ягода коштує від 100 до 120 гривень за кілограм, тоді як минулого року було дешевше. Попит на ягоду менший, ніж минулого року, бо людей немає”, — розповів продавець Володимир.

Цього року вартість різниться від минулорічної, каже продавець Нурлан Алієв:

“Ціни зараз трішки піднялись, а покупців стало менше. Мій товар привозять із Закарпаття. Ці ягоди коштують по 130 гривень за кілограм. Є черешня з Чернівців — по 100 гривень. Смак різниться, проте обидва сорти купують однаково. Шкідників у ягоді немає. Всі черешні, поки що, хороші”.

Через приморозок черешень цьогоріч не так багато, як минулого року. Шкідників у ягодах зараз мало, вони переважно з’являються через дощ. Про це розповів продавець черешень Василь.

“З’явитися черв’яки можуть лише через дощову погоду. У місцях, де вирощують черешню, її накривають полотнами, щоб захистити від шпаків. Знаю, що раніше черешню возили з Мелітополя, а тепер лише з Чернівців та Закарпаття. Стосовно вартості: якщо порівнювати з минулим роком, то загалом, у нас ціна на ягоду не змінилася. Як було 130-200 грн за кілограм, так і залишилося. Покупців небагато, а якщо є, то переважно беруть по пів кілограма”.

Нагадаємо, у 2023 році чернівецьку черешню на тернопільському ринку можна було придбати від 100 до 220 гривень за кілограм. Із Закарпаття – по 120, а з Молдови по 180 гривень.

Автори: Оксана Шимоняк і Дар’я Герасименко