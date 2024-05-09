Сезон полуниці розпочинається на Тернопільщині. Її ціни коливаються від 50 до 80 грн. за кг. За словами продавців, наразі продають тепличні фрукти. Переважно ринок заповнює полуниця із Закарпаття і Буковини.

Через теплу весну сезон полуниці цього року розпочався раніше, ніж торік, – розповідає продавчиня Олеся Гурич. Відтак ціни теж нижчі.

«Минулого року в цій порі ми не мали ще полуниці по 50 грн за кг. Цього року вже продаємо за такою ціною. Є і дорожча, залежно від сорту, від виробників. Ми в основному продаємо полуницю із Закарпаття. Наразі це тепличні фрукти. Врожай досить гарний. Хоча сезон полуниці, як такий, ще не розпочався. Полуниця буде на піку, коли вже в нас буде достигати. Думаю, що це буде орієнтовно за 2-3 тижні. Яким буде врожай, багато залежить від погодних умов. Деякі виробники зазнали втрат через заморозки квітневі».

Експерти радять обирати полуницю ретельно. Перевагу варто надавати фруктам яскраво-червоного забарвлення. Надто великі ягоди вирощені за допомогою хімічних стимуляторів. Відтак обирати необхідно фрукти, які мають природний вигляд.