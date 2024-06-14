Подружжя з Тернопільщини вже три роки перераховує на ЗСУ частину заробітку від продажу полуниць

Подружжя Жанни та Сергія Степанюків з Лановецької територіальної громади на Тернопільщині три роки поспіль допомагає ЗСУ. Зокрема, зараз перераховують на армію десять відсотків заробітку від продажу полуниць.

Про це на своїй сторінці у соцмережі розповіла волонтерка з Ланівців Богдана Барва, пише Суспільне.

За словами жінки, Степанюки постійно дають кошти на купівлю комплектуючих для дронів.

“Це сім’я, яка займається власним домашнім господарством. Вони не мають можливості багато грошей передавати, але це настільки регулярно, що заслуговує поваги. Є люди, які мають можливості і не хочуть нічого робити, а тут важко дається ця вся домашня робота, але вони завжди підтримують бійців”.

Загалом, уже вдалося придбати сотню дронів для українських військових, ще 20 безпілотників склали у Ланівцях, повідомила Богдана Барва Суспільному.

Жанна Степанюк розповіла Суспільному, що в селі Великі Кусківці вирощують полуниці на 10 сотих землі. За день збирають по 30-50 кілограмів і продають у Ланівцях.

“З кожної зарплати, з кожного заробітку даємо, скільки маємо: по 200, 500, тисячу чи дві, скільки можемо, стільки допомагаємо щомісяця. Зараз у нас сезон полуниць. Тому стараємося допомогти чи продуктами, чи грішми, бо запити великі. І так вже третій рік працюємо”.

Загалом від початку війни вони з чоловіком перерахували на армію майже 80 тисяч гривень.