“Допомога з Європи”: шахраї поцупили у пенсіонера з Тернопільщини 57 тисяч гривень

Житель Чортківщини сподівався отримати грошову допомогу, але став жертвою афериста після того, як перейшов за вказаним посиланням і ввів конфіденційні дані банківської карти.

Із повідомленням про вчинення шахрайських дій до місцевого відділу поліції звернувся 62-річний мешканець району. Він розповів, що в одному з месенджерів побачив повідомлення про надання «Допомоги з Європи». Чоловіку обіцяли перерахувати грошову виплату у сумі 6 000 гривень.

Потерпілий перейшов за вказаним посиланням і ввів конфіденційні дані банківської карти. Далі надійшов дзвінок про підтвердження входу у додаток, що заявник і виконав. Через декілька хвилин з електронного гаманця невідомі зняли кількома платежами понад 57 тисяч гривень.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України.

Поліцейські наголошують не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити дані банківських карток чи іншу персональну інформацію. У разі шахрайських дій негайно звертайтесь до поліції за номером 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.