Дорогу перед “горбатим” мостом ремонтуватимуть у ці вихідні. У зв’язку з цим там повністю перекриють рух транспорту з 17 до 20 травня.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 15 травня.

Ремонт проводитимуть на ділянці дороги від перехрестя вулиць Замонастирська – Ярослава Стецька, вулиці Миколи Пирогова від будинку №46, вулиці Деповська від будинку №1 та перехрестя вулиць Татарська – Дівоча.

Після ремонту цієї ділянки розпочнуть облаштовувати кільцеву розв’язку Микулинецька – Торговиця – Князя Василя Костянтина Острозького – Гайова – Замонастирська. Тут ремонт дорожнього покриття відбуватиметься по смугах і рух транспорту буде перекритий частково. Дорожні роботи триватимуть із 20 травня до 1 липня.

– Це перехрестя необхідно привести у відповідність до правил дорожнього руху, організувати правильно кільцевий рух, – уточнив на засіданні виконкому Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Схему дорожнього руху погоджено з патрульною поліцією і підписаний договір з підрядною організацією. Ми взяли максимальний термін для виконання робіт, враховуючи можливі несприятливі погодні умови, а також специфіку даної ділянки дороги. Там під асфальтним покриттям є бруківка, а під нею можливо відсутній дорожній одяг, тому робота може зайняти більше часу. Необхідно заасфальтувати дві ділянки дороги, зробити розмітку. Рух перекриватимемо по смугах.