«Вишиванка – оберіг моєї родини» – майстер-клас під такою назвою влаштував відомий тернопільський художник Рустам Давлетов. Дійство приурочили до Міжнародного дня сім’ї та вишиванки.

Учасники майстер-класу малювали картини та працювали над вишиванками. До дійства долучилася тернополянка Уляна Гупак. Дівчина розповіла, що давно мріяла потрапити на майстер-клас до Рустама Давлетова.

«Ми всі разом створювали картини під керівництвом талановитого художника Рустама Давлетова. Було дуже цінно, отримати його поради та настанови, оскільки мрію розвиватися як художник. Тут особлива творча атмосфера, сподіваюся, що спільними зусиллями нам вдасться отримати чудовий результат».

Захід організували з метою поширення Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» та актуалізації теми культури та духовності як важливого елементу формування національної ідентичності.