У Тернополі визначили лауреатів обласної премії імені Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва для обдарованих дітей.

Така премія присуджується талановитим дітям віком від 7 до 15 років в номінаціях «Малярство» і «Графіка» і є найвищою нагородою за творчі досягнення. Цю найвищу відзнаку започаткували у 2016 році.

Виставка робіт та оцінювання їх журі пройшло у Тернопільському обласному художньому музеї. Переможців обрали шляхом таємного голосування.

– Цьогоріч на здобуття премії імені Івана Марчука представили 21 творчу роботу учні із п’яти мистецьких шкіл області, – повідомила Галина Романська, методистка навчально-методичного кабінету. – Двох художніх – Бережанської та Тернопільської імені Михайла Бойчука; а також мистецької школи Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети, Козівськоїспеціалізованої школи мистецтв, де функціонують відділи образотворчого мистецтва.

За рішенням конкурсної комісії у номінації «Малярство» перемогла Анастасія Чухрай – учениця 5 класу Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука з роботою «Гірський пейзаж». Лауреатом в номінації «Графіка» стала Інга Дудаш – учениця 2 класу Мистецької школи Тернопільського фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, яка представила «Портрет Богдана Лепкого».

Твори юних художників, яким присвоєно звання «Лауреат обласної премії в галузі образотворчого мистецтва для обдарованих дітей Тернопільської області», за інформацією Галини Романської, після конкурсу передають на постійне зберігання у Тернопільський обласний художній музей.

Фото зі сторінки ТОВА у фейсбуці