Пам’ятна фотовиставка Дениса Кривого «Краса Бузького Гарду» діє у Тернопільському обласному художньому музеї. На ній представлені роботи фотографа-натураліста, який від початку повномасштабної війни служив у підрозділі ССО та загинув 11 травня 2023 року в Бахмуті, рятуючи побратимів.

Організувала виставку дружина Дениса Галина Волгіна, засновниця і голова благодійного фонду «СЯО», який займається реалізацією світлин. Всі кошти спрямовуються на допомогу підрозділу ССО, де служив Денис Кривий. Виставки вже відбулися в Первомайську, Миколаєві, Житомирі, Києві, Одесі, Вінниці, Хмельницькому.

– Денис Кривий – фотограф-натураліст, володар престижної премії «Блакитна стрічка» Міжнародної федерації фотомистецтва FIAP, його роботи публікували в міжнародному науково-популярному часописі National Geographic, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Значну частину своєї творчості фотомитець присвятив дивовижній природі півдня України – на світлинах йому вдавалося зафіксувати унікальні моменти з життя тутешньої флори та фауни. На виставці представлено 122 фотографії, де зображена природа Національного парку «Бузький Гард» (Миколаївська область), який створений указом Президента України в 2009 році. Він входить до списку 7 природніх чудес України. Природа парку унікальна – скелі, каньйони, пороги, багата флора і фауна. Все це зафіксував на світлинах Денис Кривий. Його фото – ретельно продумані пейзажні композиції, макрозйомка, зйомка з квадрокоптера. Світлини засвідчують з якою любов’ю і відповідальністю автор ставився до природи і до своєї роботи.

Оглянути фотовиставку та придбати фотографії тернополяни можуть до сьомого серпня.

Ольга Трач

Фото Наталії Мартинюк