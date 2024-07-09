Унікальну колекцію англійських дзвоників виставили на огляд для всіх бажаючих у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Сьогодні вона належить заслуженому майстру народної творчості України Івану Кузишину. А до того дзвоники упродовж життя збирала його родичка, яка проживала в Англії.

– У роки окупації Тернопільщини під час німецько-радянської війни моя родичка, Стефанія Михалюк, сестра моєї бабці Ганни Михалюк, була вивезена на примусові роботи в Німеччину як остарбайтер, – розповів Іван Кузишин. – Після розгрому нацистської армії у 1945 році вона познайомилася з військовослужбовцем з Великобританії. Невдовзі вони одружилися і виїхали на його Батьківщину – у передмістя Лондона.

Там, у новому оточенні, Стефанія з цікавістю вивчала побут, звичаї та культуру місцевого населення, часто порівнюючи їх з українськими традиціями. Однак особливе захоплення у неї викликали англійські «Леді-дзвоники», які стали об’єктом її колекціонування.

Протягом півстоліття їй вдалося зібрати понад 250 різних зразків цих англійських дзвоників. Ці предмети нагадували їй про рідну Україну, особливо великодні дзвони, і зберігали зв’язок із далеким рідним краєм.

У 1995 році Стефанія пішла у вічність, і її колекцію розпочали роздаровувати. Але у 2023 році внук Стефанії, Владас, і мій троюрідний брат, розмовляючи по телефону, повідомив мені про залишки колекції. Владас докупив нових дзвоників і у 2024 році разом із гуманітарною допомогою доставив їх мені до Тернополя.

Мені приємно поділитися цією історією з нашими земляками, і я сподіваюсь, що це незвичайне подарункове надбання знайде щирий інтерес у тернополян.

Вставка «Мелодійна музика дзвоників» розгорнута у фойє музею і діятиме до 14 липня.

Ольга Трач

Фото зі сторінки ТОМЦНТ у фейсбуці