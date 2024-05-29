Графічні та вишиті роботи презентувала художниця з Тернопільщини Тетяна Окальська.

Її ювілейна виставка «Храми. Замки. Ікони» діє у картинній галереї Борщівського обласного краєзнавчого музею.

– Художниця вже 25 років плідно працює у техніці «Крапкова графіка» та представляє свої роботи на українських та міжнародних виставках, – розповіли у музеї. – В експозиції представлена не тільки графіка художниці, але й вишиті ікони. Їх в доробку мисткині вже понад 50. За свою творчу діяльність Тетяна Окальська отримала звання «Заслужений майстер народної творчості» та є володаркою багатьох грамот і дипломів. Також художниця має церковні нагороди – медаль святого Архістратига Михаїла, «1025 років хрещення Руси-України» та Орден Святої Великомучениці Варвари.

Під час відкриття виставки присутнім продемонстрували також відеоролик «Майстер-клас від Тетяни Окальської». Загалом урочиста подія пройшла у теплій, дружній атмосфері. Привітати художницю-ювілярку прийшли представники місцевої влади, друзі, колеги-художники, родина та музейні працівники.

Виставку «Храми. Замки. Ікони» у Борщівському обласному краєзнавчому музеї можна відвідати до 22 липня.

Фото зі сторінки БОКМ у фейсбуці



