У Чернівцях на кладовищі “Садгора” провели панахиду за воїнами 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”, які загинули ще 11 березня 2022 року під час ворожого авіанальоту у селах Людвинівка і Варівськ.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За усіма свідченнями та матеріалами справи, того дня загинули 20 українських військових, 16 із них вдалося ідентифікувати. Проте більше 200 решток загиблих воїнів не підлягають ідентифікації. За домовленістю із родинами бійців усі такі фрагменти тіл захоронили у спільній могилі в Чернівцях.

Батько загиблого того дня військового Василя Стеця розповів, що він уже третій раз ховає свого сина.

«Мій син був добровольцем, брав участь в АТО. Буквально за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення син лише вийшов із госпіталя. Він отримав на Донеччині поранення, залишився без пальців на лівій руці. Та коли почалася велика війна, Василь не зміг всидіти на місці і долучився до своїх побратимів. Я пробував його відмовити, адже він шульга і поранення якраз на лівій руці. Але він сказав: «Там на війні б’ються мої хлопці, за півтора року разом ми стали фактично сім’єю, я не можу їх покинути» і знову пішов добровольцем воювати», – сказав чоловік.

Після авіанальоту росіян на місце розміщення військових у селах Людвинівка і Варівськ родичі довгий час не могли поховати бійців. Адже тривали експертизи і військові вважалися зниклими безвісти. Ті фрагменти тіл, які вдавалося ідентифікувати, відправляли родичам на захоронення.

Мати загиблого 21-річного військового із Тернополя Тараса Леня Надія тримає в руках портрет свого сина, командира взводу. За її словами, першим із усіх загиблих того дня військових ідентифікували частину тіла її дитини.

«Ми поховали сина 23 вересня 2022 року, через пів року після тієї трагічної події. Нам першим подзвонили і підтвердили збіг ДНК. Другий раз ми дозахоронювали інші рештки сина, які нам повернули з експертизи в січні 2023 року. І сьогодні ми ховаємо його втретє. Не дай Господь пережити комусь таке, яке пережили ми», – додала Надія Лень.

Таким чином, деяких військових довелося потім дозахоронювати. А у Чернівцях на кладовищі в Садгорі провели спільне поховання усіх неідентифікованих до цього решток загиблих Героїв.

Під час ворожого авіанальоту 11 березня 2022 року на Київщині загинули військові із Чернівецької, Хмельницької, Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської та Донецької областей.