Цифра шокує: скільки дітей зникли у Тернополі і що з ними стало

З початку цього року тернопільські поліцейські розшукали 63 дитини. Усіх неповнолітніх правоохоронці повернули батькам чи законним опікунам протягом доби.

Як розповів начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Петро Тихович, за січень-квітень до правоохоронців надійшло 58 повідомлень щодо зникнення 63 дітей. Поліцейські оперативно реагували на кожне звернення та впродовж доби встановлювали місце знаходження усіх неповнолітніх.

«У таких надзвичайних ситуаціях важливо, щоб батьки чи родичі зниклих дітей не зволікали, а одразу звертались до поліції. Це дасть можливість швидко з’ясувати всі подробиці та залучити до пошуку додаткові технічні засоби. Ми звертаємося до батьків з проханням уважніше ставитися до своїх дітей, не залишати їх на тривалий час без нагляду, більше спілкуватися з ними, цікавитися їхнім дозвіллям та колом знайомств. А, якщо дитина вчасно не повернулася додому і ви маєте підстави для хвилювання – не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102», – зазначив правоохоронець.

Водночас поліцейські попереджують батьків про адміністративну та кримінальну відповідальність за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

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