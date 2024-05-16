У неділю гірські рятувальники евакуювали 28-річну туристку з Тернопільщина, яка травмувалася при підйомі на гору Пікуй.

Жінку спустили на ношах в долину до села Біласовиця. Там на неї очікувала медична бригада №1501 Воловецької СЕМД (фельдшер Віталій Минда, водій Михайло Гафинець), повідомляє 103 Закарпаття.

За словами постраждалої, вона послизнулась на камені, відчула різкий біль у лівій нозі і не змогла далі пересуватися. Разом з братом провела ніч у підніжжя гори, а на ранок вдалося зв’язатися з рятувальниками та медиками.

Фахівці бригади ЕМД знеболили, зафіксували травмовану кінцівку і транспортували пацієнтку до Воловецької лікарні. У жінки виявився перелом лівої гомілки. На щастя, незважаючи на ночівлю на схилі гори, жодних ознак переохолодження чи інших травм у неї немає.