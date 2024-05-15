На Тернопільщині буде застосований графік погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

Про це повідомляє АТ “Тернопільобленерго”.

“На жаль, в енергосистемі країни продовжує зберігатися дефіцит, і впровадження попередніх графіків не дало змоги стабілізувати енергосистему. Саме тому, за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго” з 00 год. до 09 год. та з 16 год. до 24 год. 16 травня будуть застосовуватися ГПВ при перевищенні гранично допустимих величин споживання електричної енергії для Тернопільської області”, – ідеться у повідомленні.

В обленерго уточнюють, що це той же графік погодинного відключення електроенергії, який застосовувався під час важкої ситуації в енергетиці в 2022-2023 роках. У графіку, передбачається черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин. Тобто, виходячи із погодинного навантаження на енергосистему, енергетики будуть корегувати це навантаження, вмикаючи або вимикаючи певну групу споживачів.

Якщо хтось із споживачів не пам’ятає свою групу, то її можна перевірити в Додатку до ГПВ, який теж є на сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”: https://www.toe.com.ua/news/71.

“В разі раціонального використання електричної енергії споживачами та дотримання Тернопільською областю доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії, енергетики не будуть застосовувати додаткові черги. Але, потрібно бути готовими і до застосування додаткових черг при збільшення обсягу споживання електричної енергії або ж зменшенні дозволеної величини потужності на область”, – зазначають енергетики.

Виходячи із доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання для Тернопільської області, важким залишається “проходження” нашою областю ранкових та вечірніх максимумів навантаження споживання електроенергії. Тому в дані періоди надзвичайно важливим є економія електроенергії.

“Нагадуємо, що час вимкнення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання між чергами”, – пояснюють в обленерго.

Електроенергія може бути відсутня також з інших причин, зокрема через аварії або ремонтні роботи в електромережах.

Важливо пам’ятати, що відразу після вимкнення електроенергії, потрібно відключити від мережі усі прилади, які споживають багато електроенергії і не поспішати вмикати всі електричні прилади у перші хвилини після ввімкнення електроенергії.