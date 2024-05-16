Тернопільський суд вирішив стягнути з рф понад три мільйони гривень за знищений ракетами склад

Господарський суд Тернопільської області стягнув з РФ понад три з половиною мільйони гривень збитків на користь суб’єкта господарювання.

До Господарського суду Тернопільської області звернувся суб’єкт господарювання з позовом до Російської Федерації про стягнення майнової шкоди в сумі 3 587 812 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що внаслідок військової агресії РФ проти України було знищене належне позивачу майно, у зв’язку з чим товариству завдано збитків на загальну суму 3 587 812 грн.

Дослідивши усі матеріали справи, суд задовольнив позовні вимоги у повному обсязі. Суд дійшов висновку, що фактичні обставини справи та надані до позовної заяви докази в сукупності беззаперечно підтверджують, що саме внаслідок ракетного удару по складських приміщеннях, що був здійснений збройними силами Російської Федерації, стався вибух з подальшим горінням орендованого позивачем приміщення та знищенням належного йому майна.

Суд встановив наявність повного складу цивільного правопорушення у вигляді заподіяння шкоди майну позивача, що має своїм наслідком відшкодування такої шкоди позивачу у розмірі і в порядку, передбаченими цивільним законодавством. Відтак, суд стягнув з Російської Федерації на користь суб’єкта господарювання 3 587 812 00 грн збитків, повідомляє пресслужба Господарського суду Тернопільської області.