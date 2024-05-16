Тіло 43-річного сусіда на території свого домогосподарства 14 травня виявив житель Теребовлі. Він викликав поліцію та бригаду швидкої.

Експертиза показала — потерпілий помер у результаті численних тілесних ушкоджень.

У ході розслідування працівники поліції встановили, що напередодні потерпілий разом із трьома знайомими прийшов до сусіда. Чоловіки розпивали спиртні напої. У якийсь момент між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Проте їх розборонили й вони всі продовжили випивати далі. Коли розійшлися – не пам’ятають, але вранці господар помешкання, вийшовши на вулицю та побачив біля будинку одного зі знайомих, який не подавав ознак життя. Лікарі, які приїхали на виклик, лише констатували смерть чоловіка.

У результаті проведених заходів поліцейські встановили й затримали підозрюваного у вбивстві.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Чоловікові загрожує від 7 до 10 років за ґратами. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі поліції подали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.