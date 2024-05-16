Травень – особливий місяць, якщо йдеться про читання! Бо починається той період, коли можна читати десь назовні – в парку, на дачі, на лавочці біля дому – під свіжий вітерець й вже не теплий, а прохолодний чай.

Але що саме читати? Ми звернулися до відомого українського видавництва “Ранок” із запитом, що нового вийшло в травні? І отримали відповідь з 8-ти книжок для різного віку. Знайомтеся!

Найменшим

Серія для малюків «Потрібні книжки», Геннадій Меламед

В травні з’явилася у друці весела допомога в дорослішанні у вигляді книжок. «Миємо голову», «Охоче вмиваємось», «Пустушко, прощавай», «Ходимо на горщик», «Підстригаємо нігтики», «Чистимо зубки» — із книжками серії буде набагато простіше впоратися з дитячими страхами й допомогти малечі опанувати нові навички.

На сторінках книжок веселі герої проходять ті самі етапи дорослішання, що й справжні хлопчики та дівчатка. Зайчики, білочки й ведмежата покажуть, що немає нічого страшного в запашному шампуні, а горщик — це дуже цікаво та зручно.

«Іди-іди, дощику!», «Спи моє сонечко!», Ірина Сонечко, Олена Радченко

Нові книжечки в серії «Забавлянки-колисанки», від яких так і бере дрімота. Це збірки українських колискових, які батьки співали малятам протягом століть. За роки пісеньки не втратили ані своєї ніжності, ані сенсу. Любов і турбота, закладені у їхні слова, так само дарують дитині відчуття безпеки й допомагають заснути. Ці книжки цікаві тим, що мають аудіобонус за QR-кодом.

«Малюкові про все на світі»

Завдяки книжці дітки дізнаються кольори, форми та літери, навчаться лічби та розрізняти тварин. А ще познайомляться з технікою, професіями, частинами свого тіла та обличчя. Це редизайн улюбленого бестселера для малюків, яким уже виповнився один рік. Видавництво оновило обкладинку й внутрішній блок посібника, щоб він став ще кращим помічником у розвитку дитини.

Хлопчики та дівчатка

пройдуть 21 тему;

роздивляться 300+ малюнків;

виконають 39 цікавих завдань;

вивчать 200+ нових слів.

Школярам

«Історії про життя ЩЕ 50 українців і українок», Анастасія Саєнко

Неймовірно красива дитяча книжка видавництва “Ранок” з кольоровими малюнками, яка знайомить дітей з Україною, її історією та видатними постатями. Книжку написала українська авторка, фахова історикиня.

Ця книжка продовжує серію. Тут на школярів чекають біографії ще 50 постатей, які зробили культурний, політичний чи науковий внесок в історію України та світу. Це українці й українки, чиї життєві шляхи надихають, захоплюють, іноді змушують задуматися та викликають неабияку гордість за нас, українців: талановитих, сильних і волелюбних.

Алла Горська, Олена Пчілка, В’ячеслав Чорновіл, Агатангел Кримський, Роксолана, Василь Стус, Федір Піроцький, Микола Леонтович, Володимир Івасюк, Софія Яблонська, Квітка Цісик і багато інших відомих діячів, про кого важливо знати.

«Мальтійський папуга, або детектив із десятьма крадіжками», Соловінський Станіслав

Герої книги добре відомі читачам за книгою «Епідемія гарної поведінки». У новій книзі їхні пригоди — цікава детективна історія, яку доведеться розплутувати разом із персонажами. А вони, до речі, нерозлучні друзі: шестирічки Діна та Миколка.

У їхньої старої сусідки таємниче — із закритої квартири! — зник улюблений папуга. Чуйні діти не могли пройти повз, тож їх закрутило у вирі подій, загадкових і зловісних. Дітям належить не лише повернути птаха старенькій, а й відповісти собі на непрості питання: чи можна збрехати, щоб урятувати кошеня? Що робити, якщо підозрюєш друга? І чи виправдовує мета засоби? Читайте у книжці «Мальтійський папуга».

Підліткам

«Дім між трьох світів», Таня Гуд

Українське фентезі з дрібкою dark academia й палкою любовною лінією від української письменниці Тані Гуд. В основі книжки — давні українські вірування, міфологія й київські легенди.

Читачі та читачки поринуть у світ пригод з мольфарами, таємничими незнайомцями та загадковими дверима, що ведуть у геть небезпечні місця.

Головна героїня історії — дівчина Зоряна Чорнозір, яка бачить видіння. Її переслідують страшні істоти й тільки лялька-мотанка, оберіг від покійної матері, може захистити дівчину від почвар. У пошуках порятунку вона потрапляє до таємничого Ордену між трьох світів, де дізнається, що монстри — не виплід її уяви, так само як і мавки й чугайстри, русалки й перевертні, блуди й домовики. Але навіть серед непростих, могутніх мольфарів, дівчина не в безпеці: орденці бояться, що Морана, богиня смерті, прагне вирватися на свободу й знищити всі три світи — Вирій, Явосвіт і Потойбіччя. Непрості підозрюють, ніби Зоряна може їй у цьому допомогти. Дівчині доведеться розплутати клубок таємниць, врятувати батька та зберегти власне життя…

Відразу два початки нових фентезійних серій від Мари Вульф, яка є найулюбленішою письменницею Young Adult прози Німеччини. Твори Мари неодноразово потрапляли в списки бестселерів Spiegel і Amazon. Також вона неодноразово ставала володаркою LovelyBooks Reader’s Choice Award в жанрі Fantasy & Science Fiction.

Сага «Повернення ангелів», Мара Вульф

Перша частина серії про янголів, яких ми звикли бачити дещо іншими.

У Венеції майбутнього крилаті серафими живуть у розкошах, у той час, як прості люди вмирають від голоду та хвороб. Однією з тих, хто протистоїть диктатурі ангелів, стає дівчина Мун. Одного разу вона допомагає вижити своєму ворогу. І тепер Мун оберігає ангела, ризикуючи власним життям. Самотня, покинута напризволяще, вона не може довіряти нікому. І найбільше у цьому протистоянні їй не варто довіряти йому — врятованому нею ангелу…

Сага сестер-відьом. «Сестра зірок», Мара Вульф

Зроду-віку легендарний і чарівний Броселіанд населяють древні духи, феї і богині. Та нині панувати в ньому прагнуть інші сили ― і сестри-відьми не допустять, щоб їхній рідний ліс перетворився на місце, звідки виходить зло. У розпал підготувань до протистояння, коли практично весь Париж евакуйовано й майже завершено будівництво муру, Вівіана виявилася обеззброєною. Адже чотири роки тому Віанну вкусила сильфіда. Внаслідок демонічної лихоманки вона втратила свої відьомські здібності. Щоб вижити, їй довелося покинути свій дім і кохання всього свого життя, Езру Токвіля. Тепер вона повертається до Франції, яка опинилася за величезною стіною, що захищає світ від демонів. Віанна сповнена рішучості повернути свою магію та Езру. Але спочатку вона має переконати нинішнього Великого Магістра Магів укласти пакт з демонами. Але у Езри свої плани, і Віанна більше не є їх частиною.