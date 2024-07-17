Що відомо про стан дітей, котрі з’їли отруту для гризунів

Двоє дітей із села Угринів Підгаєцької громади на Тернопільщині з’їли отруту для гризунів. Це чотирирічні брат і сестра.

Про це телефоном повідомила Суспільному речниця медичного закладу Оксана Різник.

Зараз діти перебувають під наглядом медиків обласної дитячої лікарні. Це сталося в понеділок, 15 липня. Приблизно опівдні дітям стало погано. З Підгаєцької лікарні, після надання першої допомоги, дітей перевели в реанімацію обласної дитячої лікарні.

Оксана Різник каже, що зараз стан дітей задовільний. Їх вже перевели з реанімації в інше відділення.

“Діти знаходяться в гематологічному дитячому відділенні. Стан їх відносно задовільний. Лікарями проводиться моніторинг біохімічного, загального аналізів крові згортальної системи. Діти на даний час знаходяться під наглядом наших медиків”.

Оксана Різник каже, до кінця тижня діти перебуватимуть у лікарні. Батьки, розповідає речниця лікарні, коментувати ситуацію відмовились.

Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив Суспільному, що за цим фактом проводять перевірку. Речник пожежно-рятувальної служби області Андрій Брик сказав, що до рятувальників звернень стосовно цього випадку не надходило.