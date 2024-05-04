Депутат обласної ради втік за кордон і просить позбавити його мандату

За даними місцевих журналістів, у грудні 2023 року Ярослав Захарків нібито поїхав у відрядження до Нідерландів, з якого так і не повернувся.

Депутат Тернопільської обласної ради Ярослав Захарків, який у 2023 році виїхав за кордон, надіслав до облради листа, аби та дистанційно позбавила його депутатських повноважень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив місцевий журналіст Сергій Сінкевич у п’ятницю, 3 травня, пише Фокус.

“На адресу Тернопільської обласної ради (поштою, через посередників) надійшла особиста заява Захарківа про те, що він (процитую довільно) просить врахувати його бажання (!) і… позбавити його статусу депутата…”, — поінформував Сінкевич.

За словами журналіста, сесія Тернопільської облради, на якій можуть розглянути заяву Захарківа, запланована на кінець травня. В самій облраді цю інформацію наразі ніяк не коментували. На сайті присутня інформаційна картка депутата.

Депутат Захарків має закритий профіль у Facebook.

21 квітня Сінкевич писав, що востаннє політика бачили під час жовтневої сесії облради минулого року, під час якої він ще встиг проголосувати за звільнення Михайла Головка з посади голови облради.

22 квітня тернопільське видання повідомляло Politerno повідомляло, що Захарків поїхав до нідерландського Алсмера на запрошення компанії, з якою співпрацює його квіткова фірма. Дозвіл на відрядження підписав заступник голови обласної ради Ігор Сопель 21 грудня 2023 року. У розпорядженні мета поїздки обґрунтовувалася необхідністю налагодження тісних економічних зв’язків і виявлення нових можливостей співпраці з українськими компаніями та отримання допомоги. В Україну з цього відрядження депутат не повернувся.

Перед від’їздом Захарківа звільнили з посади заступника начальника Служби з відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.