Корупція у ТЦК: в Тернополі затримали “воєнкома” просто під час засідання Ради оборони

У стінах Тернопільської ОВА переполох – туди “завітали” бійці спецпідрозділу КОРД.

За інформацією видання “Тернополяни“, сьогодні, 23 липня у Тернопільській ОВА відбувалося чергове засідання ради оборони області, де були присутні усі чиновники, медики, рятувальники та “воєнкоми” краю. Захід розпочався з доповіді начальника ГУ НП у Тернопільській області Сергія Зюбаненка. Він виступив з різкою критикою роботи органів ТЦК та СП на Тернопільщині, де були виявлені корупційні схеми.

Більше того, начальник поліції Тернопільщини прийшов на засідання підготовленим та продемонстрував присутнім відеоматеріал з нарізками розмов і фактів корупційних діянь, які здійснюють працівники ТЦК. При цьому окремі з фігурантів відео були присутні у залі. Після перегляду деяким працівникам військкоматів стало погано, довелося викликати швидку.

Найбільше поки “дісталося” борщівському “воєнкому”, адже коли він вийшов з приміщення ТОВА, йому одразу вручили підозру у трьох стаття ККУ. Одна з них – незаконне збагачення.

Зараз триває обшук його машини на іноземних номерах біля стін ОВА, яку, скоріш за все, купили за волонтерські гроші та навіть не розмитнили. Це позашляховик марки “Фольксваген”.

Офіційна інформація – згодом.