Мета марафону – зібрати кошти на організацію літнього табору для діток та дружин захисників України. Захід відбудеться 10-11 травня в онлайн форматі. Організатори розповідають, що подія допоможе жінкам “перезавантажитись” і відновити сили.

“Ми, жінки, по природі своїй покликані діяти з внутрішнього бажання, натхнення, наповнення. І саме енергія «жіночого кола» може додати нам необхідні ресурси, оці «крила», аби трішки припіднятися над буднями та тягарями. Наш благодійний марафон є спробою організувати майданчик для ділення, розмови, нових ідей та знайомств“, – пояснює ідейна натхненниця та організаторка заходу Наталія Попадюк.

Такий захід жінка проводить не випадково. Чоловік Наталі став на захист країни від початку повномасштабного вторгнення, до того воював в АТО. Для того, щоб згуртувати дружин військовослужбовців, жінка заснувала ініціативну групу «Ті, які чекають». Група діє протягом двох років і стала простором взаємопідтримки, піклування та сили. Минулого року Наталя почала організовувати ретрити для дружин та діток військових. Щоб зібрати кошти на цьогорічний літній виїзд, зокрема на проживання та харчування учасників, жінка вирішила провести благодійний марафон.

Як зазначено на сайті події, цей Марафон – для жінок, які прагнуть розвиватись, бути успішними, люблячими та щасливими.

На учасниць чекають:

15 актуальних тем;

15 чудових спікерів;

нові знайомства, натхненні та глибокі історії;

сила жіночого кола;

розіграші, призи й аукціони.

Серед спікерів події телеведуча Тетяна Висоцька, психологиня Наталія Задорожна, нутріціолог Віктор Мандзяк, с. Антонія Шепетило та багато інших глибоких особистостей. Два дні марафону насичені темами про силу жіночності, пошук опори, жіноче здоров’я, роль жінки у війні, сімейні стосунки та професійне покликання. Кожен зі спікерів поділиться своїми роздумами, досвідом, порадами та енергією, які допоможуть прожити цей час та рухатися вперед.

“У нашому жіночому колі дозріває сила, народжується жага до життя, до втілення мрій, ідей, добра. Через таку акцію «Жінки – жінкам» наче передаємо вогник любові, піклування, співчуття, підтримки. Ділимося силою та натхненням, стаємо один для одного джерелом сили. І це діє і в прямому, і у зворотньому напрямі: «…бо хто дає, отримує»…” – додає Наталія та запрошує тернополянок взяти участь в події.

Переглянути програму заходу та зареєструватись для участі можна за посиланням https://familyplanning.com.ua/zhinochiy-marafon-vesna-v-tobi.