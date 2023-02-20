Гарячі обіди організовують волонтери у Тернопільському благодійному фонді “Карітас”. Відвідують їх безхатьки, переселенці, малозабезпечені жителі Тернополя.

Жителька Миколаєва Анастасія Гопанюк на гарячі обіди приходить кілька разів на тиждень. Жінка каже: для неї це велика підтримка. “Їжа зараз дуже дорога. А для нас, для тих, хто покинув рідний дім, тим більше. Для декого – це чи не єдина можливість отримати гарячу страву. Тому ми дуже вдячні усім благодійникам, всім, хто нас підтримує та допомагає. Також щиро дякуємо кухарям, які готують такі смачні страви”.

Як повідомили волонтери “Карітасу”, гарячі обіди готують щодня. Їх можна отримати у наметі “Пункт незламності”, який розгорнули на базі благодійного фонду.

“Ми на нашому подвір’ї встановили намет незламності. Тут наші потребуючі, переселенці, які щодня приходять до «Карітасу» мають змогу погрітися, мають змогу отримати гарячі обіди. Я дуже дякую усім добродіям, бо це надзвичайно важливо для наших потребуючих. Дякуємо також волонтерам, які допомогли встановити намет. Дякуємо за Вашу жертовність та постійну готовність прийти на поміч. Хай Бог благословляє кожного, хто не залишає осторонь людей у потребі», – зазначив директор фонду о. Роман Загородний.

Нагадаємо, на Тернопільщині діє понад 130 пунктів незламності. Більшість з них працює цілодобово.