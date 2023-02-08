Акція «Поділися любов’ю» покликана залучити людей до регулярного добровільного донорства через атмосферу свята і затишку: донорів запрошують здавати кров самостійно або в компанії найрідніших людей.

«Сьогодні вся країна працює на перемогу. Кров потрібна завжди, аби її запасів вистачало для потреб військових і цивільних пацієнтів. Ми мріємо, щоб донорство крові поступово перетворилося для українців на стиль життя. А окрім того, радіємо, коли донори й донорки приходять на наші події в компанії друзів чи коханих, адже добрі справи зближують ще більше», — підкреслює CEO та засновниця «ДонорUA» Ірина Славінська.

На учасників очікує розіграш подарунків від компанії Gelius, волонтерська підтримка й спеціальна фотозона.

Подія «Поділися любов’ю» проходитиме 14 лютого у Тернопільському обласному центрі служби крові (вул. Клінічна, 8) з 9:00 до 13:00.

Також у цей день акція відбудеться у Дніпрі, Вінниці, Кропивницькому та Миколаєві.

Зареєструватись на подію можна на сайті «ДонорUA» — слідкуйте за анонсами в соцмережах організації.«ДонорUA» – автоматизована система рекрутингу та управління донорами крові, що з 2015 року розвиває регулярне, безоплатне та добровільне донорство в Україні. Місія «ДонорUA» — вчасно забезпечити пацієнтів якісними компонентами крові.