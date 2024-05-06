Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло загиблого Героя Михайла Тахновського

Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло військовослужбовця Михайла Тахновського. Похоронний кортеж вирушить з Тернополя і попрямує до села Трибухівці, де відбудеться молебень за загиблим воїном.

Про це повідомили у Гусятинській селищній територіальній громаді.

“Просимо прийти та віддати останню шану загиблому військовослужбовцю, який ціною власного життя відстоював нашу незалежність”, – звертаються у громаді.

Про загибель мужнього захисника стало відомо напередодні Великодня. Михайло Тахновський був стрільцем-снайпером десантно-штурмового відділення. Загинув 30 квітня поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області.

“Він до останнього був вірний військовій присязі, виконував свій обов’язок, захищаючи рідну землю та нас з вами від страшного ворога. Михайлу назавжди буде 40… – ідеться у зверненні селищної ради. – Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна і світла памʼять Герою України!”